Ledenstop bij Voedselcoöperatie Us Iten vanwege coronadrukte

Corona maakt mensen extra alert op waar hun voedsel vandaan komt, merkt Bregje. "Ik denk dat veel mensen bewust geworden zijn van de kwetsbaarheid van onze voedselketen en steeds beter begrijpen hoe belangrijk het is om gezond te eten." Dat geldt niet alleen voor mensen uit Sijbrandaburen. In allerlei dorpen ontstaan dit soort initiatieven, waarin verenigingen en coöperaties zelf eten produceren voor mensen uit de regio. Bregje: "We merken dat er veel belangstelling is voor ons initiatief. We helpen ook andere dorpen om zoiets op te zetten.

Bregje is blij met deze initiatieven om op soortgelijke manier eten te produceren. "We kunnen de vraag op dit moment zelf maar amper aan. Het is mooi om de leden te verspreiden over de provincie wanneer er nieuwe aanbieders zijn. Dan kunnen we iedereen gezond en duurzaam eten aanbieden."