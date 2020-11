Kunstenaar uit Leeuwarden maakt oneindig kunstwerk: "Het gaat langer mee dan ikzelf"

Delen van het object zijn al tentoongesteld in een expositie met meerdere kunstenaars. In het werk van Spinder speelt het milieu een grote rol. Hij gebruikt veel recyclemateriaal en vaak goedkope materialen. Schilderingen van natuur en landschappen komen er in voor in abstracte vorm, maar ook met afbeeldingen van gezichten, bloemen, vissen, clowns, apen of een alligatorschedel.

Duurzaamheid

"De gedachte erachter gaat over kwetsbaarheid en het gaat ook over duurzaamheid. Dit wandobject is een product dat niet meer vergaat. Het gaat langer mee dan mijzelf uiteindelijk."

Spinder maakt ondertussen zo'n veertig jaar schilder- en installatiekunst. Zijn exposities zijn vooral in het Noorden. Onder andere het Fries Museum heet werk van hem in de collectie. Hij deed ook opdrachten voor bijvoorbeeld een beeldentuin in Franeker en hij maakte het logo van de Sociale Dienst van Leeuwarden.

In april komt een solo-expositie van het oneindige wandobject in galerie Roos van Tudor in Leeuwarden.