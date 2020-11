SC Bolsward knapt kleedkamers op met hulp van Vriendenloterij

Siebren Wielinga van SC Bolsward legt uit wat er precies gaat gebeuren. "We gaan de kleedkamers onder handen nemen, net als de verzorgingsruimte. Daar lopen we al een tijdje achter met het onderhoud. De douches zijn hoognodig aan een opknapbeurt toe." Naast de 5000 euro kan de voetbalclub ook wel wat hulp van vrijwilligers gebruiken. "Onze begroting komt uit op 5000 euro, dus we hebben straks wat handjes nodig om mee te helpen."

In de gemeenteraad wordt er al een tijd gesproken over het opknappen van het sportpark in Bolsward. Toch wil Wielinga zo lang niet wachten. "Ik verwacht niet dat we volgend jaar een nieuw sportpark krijgen. En we willen niet wachten tot het zo ver is. We moeten nu stappen nemen en de handen uit de mouwen steken." Wanneer alles volgens planning verloopt moeten de kleedkamers in het voorjaar van 2021 klaar zijn.