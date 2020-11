Historische fibula krijgt een thuis in het Fries Museum

Topstuk

Conservator van het Fries Museum Diana Spiekhout is ontzettend blij met het feit dat haar museum het stuk kon bemachtigen. "Luxegoederen, zoals deze fibula, zijn niet alleen mooi om te zien, maar ze helpen ook om de samenleving van die tijd te reconstrueren. Ze werden gebruikt door de (supra)regionale elite: de 'koningen' en hun familie. Zij gebruikten de mooiste voorwerpen om zelf mee te pronken, of gaven de iets minder luxe voorwerpen aan de lokale elite om haar trouw mee te winnen. Daarnaast werden dergelijke goederen geschonken aan bevriende koninklijke families als relatiegeschenken. Deze speld leert ons ook iets over de culturele oriëntatie van de vroegmiddeleeuwse Nederlandse kustbewoners. Hoewel de vorm van de speld typisch Fries is, is deze fibula veel groter dan de gebruikelijke van dit type en is de versiering en vormentaal in Scandinavische stijl vervaardigd. Dat kopieerden de Friezen op hun spelden."

Volgens Spiekhout is de fibula van onschatbare waarde, vooral omdat ze niet vaak worden gevonden, een echt topstuk. Wanneer de fibula te zien zal zijn voor publiek is nog niet bekend.