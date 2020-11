Harde woorden in kleedkamer SC Heerenveen: "Dit mag niet"

De trainer baalde van het puntverlies, maar vond dat zijn ploeg het verder vrij goed deed. "Ik ben tevreden over de eerste helft. We kregen veel mogelijkheden en gaven niet veel weg." Punt van kritiek: Heerenveen had de voorsprong uit moeten breiden. Vooral Mitchell van Bergen had veel kansen op de 0-2. "Dat weet-ie zelf maar al te goed", zei Jansen. "Hij creëert ongelooflijk veel mogelijkheden, dat is een grote kwaliteit. Maar hij moet zichzelf gaan belonen."

Het kantelpunt in de wedstrijd was duidelijk de rode kaart voor Dewaele kort voor rust. Volgens Jansen was de kaart terecht. "Die hoeven we niet terug te zien. Hij zet z'n voet op de voet van de tegenstander, met gestrekt been."

Corona bij Heerenveen

Dewaele stond aan de aftrap omdat Oliver Batista Meier ontbrak bij de Friezen. Zaterdag werd voor het eerst een coronageval vastgesteld bij Heerenveen. "De dokter belde me op om te vertellen dat iemand corona had", vertelt Jansen. "We hebben het op de club besproken en gekeken wie erbij betrokken zijn." Naast een coronabesmetting ontbraken ook twee spelers die in thuisisolatie zitten. Daarom reisden Batista Meier, Joaquín Fernández en Ulysses Llanez zondag niet af naar Waalwijk.