Jopie Huisman Museum voortaan elke dag open

Ook de afgelopen weken was het museum dicht, maar dat was vanwege de coronamaatregelen. Intussen is het museum weer open. Het café mag echter niet open, omdat dat horeca is. Daarom opent het museum daar nu een pop-uptentoonstelling van Natasja Bennink. Het Jopie Huisman Museum kwam op dat idee door Han Steenbruggen van Museum Belvédère in Heerenveen, die hetzelfde doen.

Het museum verlengt de expositie WaterWereld ook een jaar: tot januari 2022. Dat jaar wil de organisatie het museum nieuw leven inblazen en aandacht geven aan het honderdste geboortejaar van Jopie Huisman.