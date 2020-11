Ontlading bij zelfkritische Antoinette de Jong: "Ik weet dat ik het in me heb"

Toen Jorien ter Mors zich afmeldde, kwam er natuurlijk een plaats vrij in het klassement, omdat Ter Mors dat aanvoerde. "Pas toen had ik het idee dat het nog kon. Dan is er een plaats vrij. Het is jammer voor het toernooi, maar ik begrijp haar keuze. Ze is nog geen allround-schaatsster, maar meer middel-langebaan."

Talsma opgewekt

Marwin Talsma verliet Thialf met applaus van de trainers. "Ik verwachtte natuurlijk geen bronzen medaille, maar het is wel super. Ik bekijk het vanuit de lange afstanden. Ik moet op dit toernooi een inhaalslag maken."

Marwin Talsma won zelfs de tien kilometer: