Marwin Talsma wint slotafstand en pakt brons op NK allround

Marwin Talsma uit Grou heeft zondagmiddag op het NK allround een bronzen medaille gewonnen. De 22-jarige schaatser moest op de 10.000 dik negen seconden goedmaken op Koen Verweij. Dat was een koud kunstje voor Talsma, want hij was maar liefst 37 seconden sneller. De titel ging naar Patrick Roest, die in Thialf in Heerenveen op drie afstanden won.

Marwin Talsma na z'n bronzen medaille: