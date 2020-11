Antoinette de Jong prolongeert titel op NK allround

De Jong kreeg de titel na de 1.500 meter in de schoot geworpen, toen Jorien te Mors afzegde voor de 5.000 meter. Ter Mors stond op dat moment eerste in het klassement, met een voorsprong van 2,86 seconden.

Duel met Wijfje

In een rechtstreeks duel tussen De Jong en Wijfje werd uitgemaakt wie nationaal kampioen allround zou worden. De Jong had daarin een dikke vijf seconden voorsprong en die kwam niet in gevaar. Na de 3.400 meter had De Jong al een voorsprong van meer dan een seconde en dat liep in de laatste drie rondes uiteindelijk op naar 3,28 seconden.

Met de nationale titel plaatst De Jong zich ook voor het Europees kampioenschap allround.

Eerste NK-medaille voor Anema

Anema staat voorafgaand aan de 5.000 meter nog op de vijfde plaats in het klassement, mar met een goede tijd op de slotafstand (7.03,35) ging ze Aveline Hijlkema en Esther Kiel nog voorbij in het klassement. Het is voor het eerst in de carrière van Anema dat ze een medaille pakt op een Nederlands kampioenschap.