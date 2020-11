Grouster Talsma op vierde plaats na 1.500 meter

Marwin Talsma uit Grou staat na de 1.500 meter op het NK allround op de vierde plaats in het klassement. De 22-jarige schaatser reed in Thialf in Heerenveen met 1.48,53 de vijfde tijd. De overwinning op de 1.500 meter ging, net als de 500 en 5.000 meter op zaterdag, naar Patrick Roest (1.45,68).