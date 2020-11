Antoinette de Jong leidt allroundklassement na afmelding Ter Mors

Antoinette de Jong uit Rottum heeft zondagmiddag de 1.500 meter op het NK allround gewonnen. De Friezinne was in Thialf in Heerenveen met 1.55,61 in een rechtstreeks duel net iets sneller dan Jorien ter Mors (1.55,63). De Jong gaat ook aan de leiding in het klassement. Ter Mors stond na de 1.500 meter eerste, maar heeft zich afgemeld voor de laatste afstand.