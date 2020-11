PODCAST: De strijd van Elly tegen alvleesklierkanker

Elly Breeuwsma uit Leeuwarden heeft al drie jaar alvleesklierkanker. Ze is onder behandeling bij Casper van Eijck van het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam. Verslaggever Geartsje de Vries is al dertig jaar bevriend met Elly. Ze maakte een podcast met Elly Breeuwsma, haar neef de oud-volleyballer Jan Posthuma en professor Casper van Eijck. Het is een heel persoonlijk document geworden.