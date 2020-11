PODCAST Boekekast #3: 'It moaiste', een verhaal van Piter Boersma

Piter Boersma

Piter Boersma (1947) is schrijver, uitgever en hoofdredacteur van Fries literair tijdschrift Ensafh. "Ik schrijf niet vaak in opdracht of op verzoek, maar voor deze podcast wilde ik wel een verhaal schrijven, ook omdat ik direct al een idee in mijn hoofd had." Het verhaal gaat over een blanke opa en een donker kleinkind. Er zit veel van hemzelf in, zijn zoon heeft twee donkere jongetjes met een Surinaamse vrouw. "Je wordt geconfronteerd met het thema wit/zwart en discriminatie. Die kinderen gaan daar hoe dan ook mee te maken krijgen, daar ben ik wel bezorgd over. Als het dichtbij je staat, raakt het je emotioneel."

Boersma woont buiten de provincie, maar is nog steeds met Friese literatuur bezig. "Ik heb helemaal niet de neiging om in het Nederlands te schrijven, het Fries ligt me veel beter en staat dichter bij me." Hij is bezig met een flinke roman. "Het gaat over het dorp waar ik vandaan kom, Warten, al wordt de naam niet genoemd, ik beschrijf de wereld van mijn jeugd. Het gaat over een hellingman die begint te schilderen."