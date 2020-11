KNVB Beker: Cambuur speelt thuis tegen Go Ahead Eagles en Heerenveen heeft vrij

In totaal zitten er nog 23 teams in de bekercompetitie, eerder al zijn de amateurclubs waaronder De Harkemase Boys uit het toernooi gehaald. Negen van de 23 teams zijn zaterdag 'vrijgeloot', zij hoeven niet in actie te komen deze ronde. Hierdoor zijn er in totaal zeven wedstrijden.

De KNVB doet dit zodat er bij de volgende ronde zestien clubs over blijven, en het schema daarmee weer rond is.