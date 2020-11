Auto belandt in voortuin Sint Annaparochie

De bestuurder van de auto heeft mogelijk de macht over het stuur verloren, en heeft daarbij een lantaarnpaal geraakt, daarna is de auto in een voortuin aan de Middelweg-West belandt. De brandweer van Sint Annaparochie werd opgeroepen omdat het slachtoffer mogelijk bekneld zat.

De brandweer moest een deel van de auto losknippen om de bestuurder eruit te halen. Het is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt.