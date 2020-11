Leeuwarder horeca leeft nog, ook al is dat nu online

"De horeca in Leeuwarden leeft! En dat gaan we laten zien ook." Horecaman Ferdinand Klugt zit al sinds maart thuis. De nachthoreca moest toen dicht en is niet meer open geweest. "Er zit best veel pijn. Dat je je werk niet kunt doen. Dat waar je goed in bent." De moed erin houden, is dan ook de boodschap.

Via een livestream willen ze ondernemers in het zonnetje zetten: "We willen het publiek laten zien waar je lekker eten kunt laten bezorgen. Zodat die diensten nog beter gaan lopen."

Maar de moed erin houden is moeilijk. Klugt: "Er zullen mensen zijn die hun baan verliezen. Toch ben ik niet bang dat veel zaken verdwijnen." Hy hat dan ek fertrouwen yn de takomst: "Iedereen die ik ken in de horeca hoort wel van klanten dat ze niet kunnen wachten om weer ouderwets op stap te gaan."

De stream is zaterdagmiddag en -avond te volgen via www.horecalwd.nl