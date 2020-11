Schoolplatenverkoop stilgelegd vanwege grote drukte

Om elf uur 's ochtends gingen de deuren open, en toen was het meteen al stervensdruk. Zo was er bijna geen parkeerruimte meer te vinden in Deinum. Om half een is daarom besloten om de deuren weer dicht te doen. Volgens Heeringa werd het besluit niet genomen omdat de coronamaatregelen niet werden opgevolgd, maar was het in het dorp gewoon te druk. Dit had als gevolg dat hulpdiensten in geval van nood het dorp niet zouden kunnen bereiken.

Bezoekers uit Duitsland of Limburg die helemaal naar Deinum waren gekomen voor de schoolplaten, mochten nog wel naar binnen. Anderen, uit de directe omgeving, werd gevraagd om op een later moment terug te komen.

Eigenaar Piet Heeringa van het schoolplatenmuseum gebruikt de coronatijd om zijn collectie op orde te brengen. Er kwamen daarbij veel dubbele platen aan het licht, en die zou hij zaterdag verkopen.