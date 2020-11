Marwin Talsma heeft na persoonlijk record op 5.000 meter zicht op NK-podium

Marwin Talsma uit Grou staat na de eerste dag op het NK allround op de vijfde plek in het klassement. De 22-jarige schaatser stond na de 500 meter nog op de dertiende plaats, maar door een sterke 5.000 meter kon hij flink klimmen in het klassement. Patrick Roest gaat na de eerste dag aan de leiding. Hij was op zowel de 500 als de 5.000 meter de snelste.