Favoriete Antoinette de Jong doet goede zaken op eerste afstand NK allround

Antoinette de Jong uit Rottum staat na de eerste afstand op het NK Allround in Thialf in Heerenveen op de tweede plaats. De titelverdediger kwam op de 500 meter tot een tijd van 39.19. Daarmee gaf ze 0.86 seconden toe op Jorien ter Mors, de nummer één in een nieuw kampioenschapsrecord van 38.32. Marijke Groenewoud uit Hallum werd derde met 39.29.