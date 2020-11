Mick Jagger deelt concert van Friese beiaardier die Stones speelt op Groninger carillon

De Friese beiaardier speelde vrijdag een medley van bekende nummers van The Rolling Stones. Dat deed hij vanwege de tentoonstelling over de band in het Groninger Museum.

Bij het concert van The Rolling Stones in 1999 heeft hij het ook gedaan. "Blijkbaar wisten ze dat nog bij het museum en ben ik weer gevraagd", zegt Auke de Boer. "Dat wilde ik graag doen, het instrument moet klinken in de stad als er wat gebeurt."