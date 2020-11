Sneu en triest gezicht: twee pootjes resteren nog van standbeeld stabij in Leeuwarden

"Het is een sneu en triest gezicht", zegt Tom Bouma over het bronzen standbeeld van de stabij dat verdwenen is uit het Leeuwarder Rengerspark. Bij de ingang van het park aan de Rengerslaan stond dit beeld van het Friese hondenras. Op de sokkel zijn nog slechts twee pootjes te zien van het beeld. "Het is heel jammer dat mensen zoiets doen." Volgens hem hebben de dieven het voorzien op het brons. "Dat is vast al gesmolten, het beeld staat vast niet bij iemand in de tuin, daar is het te opvallend voor."