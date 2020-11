Vogelgriep zorgt voor grote schade bij pluimveesector: "Er is geen klap aan"

Bij de bedrijven in de omgeving wordt onderzoek gedaan om te kijken of het virus daar ook is. "In een straal van drie kilometer rond dit bedrijf liggen nog drie pluimveebedrijven. Deze worden bemonsterd en bekeken of het virus ook in de stallen zit."

Ministerie verwacht meer uitbraken

Het ministerie verwacht dat er komende tijd vaker uitbraken zullen zijn. "We hebben al een aantal vogelgriepgevallen gezien en het is nog relatief vroeg in het winterseizoen, veel trekvogels zijn nog niet in Nederland. Daarom is het van het grootste belang dat we de ophokplicht nog handhaven, dat we strenge hygiëneprotocollen hebben en snel ingrijpen om alles zoveel mogelijk te isoleren", zegt Buis.