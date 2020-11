Judoka Natascha Ausma al snel uitgeschakeld op EK: "Ik maakte een foutje"

Ausma debuteerde dit jaar op het EK in de categorie onder 78 kilo. In de eerste ronde nam ze het op tegen Babintseva, die ze in oktober nog versloeg op de Grand Slam in Hongarije.

Op het EK was de Russische echter sterker, waardoor Ausma al na een ronde is uitgeschakeld. "Ik maakte een foutje, en nu lig ik eruit. Normaal kan ik goed naar achteren, maar mijn handen zaten niet goed, dus toen werd ik gegooid."

Of de winst voor Babintseva terecht was, weet Ausma nog niet. "Ik dacht niet dat het ippon was, mar ik moet het nog terugkijken."

Hoge verwachtingen

Ausma baalt van het verlies, omdat ze met hoge verwachtingen naar Tsjechië ging. "Sowieso een medaille. Dat kan je natuurlijk makkelijk zeggen, maar ik denk dat als ik de eerste had gewonnen dan de tweede ook."

Haar debuut op het Europees kampioenschap voelde niet speciaal, zegt Ausma. "Ik hang niet veel aan het label EK, het is een wedstrijd als alle anderen. Met z'n lege tribune voelt het ook niet echt heel bijzonder."

Tsjakadoea ook uitgeschakeld

De andere Fries op het toernooi, Tornike Tsjakadoea uit Leeuwarden, werd donderdag ook in de eerste ronde al uitgeschakeld.