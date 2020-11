Judoka Natascha Ausma al snel uitgeschakeld op EK

Ausma debuteerde dit jaar op het EK in de categorie onder 78 kilo. In de eerste ronde nam ze het op tegen Babintseva, die ze in oktober nog versloeg op de Grand Slam in Hongarije.

Op het EK was de Russische echter sterker, waardoor Ausma al na een ronde is uitgeschakeld.

Tsjakadoea ook uitgeschakeld

De andere Fries op het toernooi, Tornike Tsjakadoea uit Leeuwarden, werd donderdag ook in de eerste ronde al uitgeschakeld.