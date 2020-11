'Taaltreast': prijswinnend Fries taalproject

Janke Singelsma van het lectoraat ontwikkelde het project aan de hand van 'Taal yn byld' dat in 2018 in het kader van Culturele Hoofdstad was opgezet. Toen scholen dit voorjaar alleen maar online les konden geven, bedacht ze een online versie. "Het is eigenlijk heel simpel: het kind vraagt aan vader, moeder, opa of oma om een mooie zin in diens moedertaal. Een zin die troost biedt. Dat kan een gedichtregel zijn, of een liedtekst, of wat ook maar. Het kind schrijft die zin op, er komt een vertaling bij en het kind maakt er een poster van."

Identiteit

Op die manier raken kinderen en ouders in gesprek over taal. En dat niet alleen: ook de leerkracht komt in aanraking met talen, die anders niet zo zichtbaar zijn op school. "We kwamen erachter dat er scholen zijn met wel zeventien verschillende moedertalen. Er waren leerkrachten die er zelf ook versteld van stonden, en de kinderen helemaal. Die wisten van elkaar niet wat de moedertaal was, omdat er op school altijd maar één taal wordt gesproken". Volgens Singelsma is het heel belangrijk dat álle talen een plekje krijgen op school, zodat kinderen van jongs af aan leren dat alle talen belangrijk zijn en dat een moedertaal heel bepalend is voor de identiteit van een individu.