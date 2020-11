Nieuwe tentoonstelling over water; met werk van Groninger kunstenaars van De Ploeg

"Het idee ontstond twee jaar geleden toen De Ploeg 100 jaar bestond. We hebben toen een galeriemarathon gehouden met als doel om zoveel mogelijk leden te laten exposeren", vertelt Marjan Cornelius van De Ploeg. Ze is zeven jaar lid van de vereniging. Toen ontstond ook het contact met het museum. Het programma was echter al vol, maar nu was er ruimte. "Het thema is water maar dat is ook breder opgevat, er is ook werk met daarop sluizen en een watermolen. Het is uiteenlopend, maar ook verbindend."

Werk van Johan Dijkstra

Bij de tentoonstelling is ook werk te zien uit de collectie van het museum, het werk 'Starterseiland' van Johan Dijkstra uit 1923. Hij was een van de oprichters van De Ploeg. "We zijn blij dat we dit schilderij in onze collectie hebben, want het is een werk van hoog niveau en het geeft een mooi beeld van de watersport bij het Starteiland in de jaren '20. Door nu de werken van de huidige kunstenaars van De Ploeg te exposeren, maken we een verbinding tussen het heden en het verleden", zegt directeur Meindert Seffinga.