PietCast: 'Wanneer komen we onder de 10 graden?'

Wanneer komen we onder de 10 graden? En welk tellertje staat er tegen die tijd op 35? In de nieuwe PietCast (aflevering 25), de podcast met weerman Piet Paulusma, kijken Piet en presentator Wim Brons naar december, want dan wordt het 10- en 35+ als het een beetje meezit. En verder hebben we het natuurlijk over het weer en de extremen van deze dagen en de laatste weken. Een kwartier ontspannen weerpraat en zo heb je zomaar een lagedrukgebied op internet. Kunnen we wel gebruiken!