Marijke Groenewoud op 'ontdekkingstocht' bij eerste start op NK allround

Groenewoud kreeg een aanwijsplek voor het NK allround. Volgend weekend moet ze weer aan de bak. Dan voor het NK sprint, waar ze zichzelf eerder voor wist te plaatsen. "Beide NK's rijd ik voor de eerste keer. Ik kan zo mooi wedstrijden rijden, ervaring opdoen", zegt Groenewoud. "Op het NK sprint verlies ik altijd tijd op de 500 meter, maar daar kan ik wel weer een goede duizend meter neerzetten."

In vorm

Of de vorm net zo goed is als bij het eerdere NK afstanden weet ze niet, maar fit is ze in ieder geval wel. "Ik voel me goed. Ik denk ook dat ik er goed voor sta. Ik moet nu in vorm zijn. Dit is het NK. je moet goed zijn. En ook omdat er nauwelijks wedstrijden zijn."

Het NK allround wordt voor haar ook een ontdekkingstocht. Zo heeft ze niet veel ervaring met het schaatsen van de drie kilometer. Mocht ze daar bij de eerste acht eindigen, dan moet ze ook de vijf kilometer schaatsen. Dat is een afstand die ze nog niet eerder reed.

Als marathonrijder kan ze de afstand wel aan, weet Groenewoud. "Maar dat is wel anders. Dan schaats je met een groep en nu ben je alleen aan het schaatsen."