Bronzen beeld van stabijhond verdwenen uit Rengerspark

De vereniging heeft de twee beelden in 1988 geschonken aan gemeente Leeuwarden. De beelden, gemaakt door beeldhouwer Gerda van den Bosch, zijn een eerbetoon aan de Friese hondenrassen, met als doel om ze in stand te houden. "We zijn erg geschrokken en teleurgesteld", zo zegt Tom Bouma, één van de ereleden van de vereniging. Hij denkt dat het beeld intussen is omgesmolten en dat ze het niet weer terug zien.

Een nieuw beeld maken kost veel geld, zegt voorzitter Jan Anton Koers: "Het is voor ons een behoorlijke domper. We zijn financieel niet draagkrachtig om een nieuwe beeld neer te zetten." Koers hoopt dan ook dat de gemeente een potje heeft, zodat het beeld kan worden nagemaakt.