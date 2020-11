'Zes jaar lang geen fietsers en wandelaars over Afsluitdijk is onacceptabel'

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft afgelopen donderdag de Kamer op de hoogte gebracht van de plannen over de Afsluitdijk. Uit haar brief bleek dat die nog jaren dicht zal blijven voor fietsers en wandelaars, vanwege een fout in het ontwerp. Komende maandag zullen ze het in Den Haag over de brief van Van Nieuwenhuizen hebben.

Directeur Esther van Garderen van het Fietsersbond vindt dat de fietsers en wandelaars nu door de minister opzij zijn gezet. "Het is voor deze minister kennelijk een vanzelfsprekendheid dat auto's altijd boven fietsers en wandelaars gaan", laat ze in een reactie weten. "Dat zou in Nederland toch wel voorbij moeten zijn? Als er niet heel snel een oplossing gevonden wordt, dan kijken we ook naar andere middelen."

Rechtszaak

Eerder voerde het Fietsersbond al een rechtszaak tegen de sluiting van de Afsluitdijk, en ook tegen het feit dat fietsers en wandelaars alleen met de bus over de afsluitdijk kunnen gaan. Toch was de verwachting toen nog dat de Afsluitdijk enkel drie jaar gesloten zou blijven. Dat het nu om zes jaar gaat, verandert de zaak, vinden meerdere wandel- en fietsorganisaties. "Juist in deze coronapandemie willen mensen zo veel mogelijk wandelen. De Afsluitdijk is een belangrijke, uitdagende etappe in onder andere het Zuiderzeepad", zegt directeur Ankie van Dijk van Wandelnet.

Arjan de Vries, directeur van wielersportbond NFTU: "De afsluitdijk is voor wielrenners een belangrijke schakel in het rondje IJsselmeer. Het wordt hoog tijd dat Rijkswaterstaat opdracht krijgt met creatieve oplossingen te komen, die zijn er genoeg. Wij als belangenbehartigers denken graag mee."

Ook directeur Eric Nijland van het Fietsplatform vindt dat de Afsluitdijk nu echt te lang dicht zal blijven. Drie jaar wachten was al lang, maar deze zes jaar vindt hij onacceptabel. "Er lopen heel veel belangrijke fiets- en wandelroutes over de Afsluitdijk. Nu we steeds meer in eigen land recreëren zijn die onmisbaar. We roepen de Tweede Kamer dan ook op om de minister te vragen snel met voorstellen te komen."