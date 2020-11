Vrouwen SC Heerenveen winnen eenvoudig van Excelsior

Al tijdens de pauze ging Heerenveen met een ruime marge aan de leiding. Francisca Cardoso, Samantha Dewey en Tiny Hoekstra brachten de stand in de eerste helft op 3-0.

Blijkbaar hadden de Friese vrouwen hun kruid al in de eerste helft verschoten, want in de tweede helft kwamen ze niet meer tot scoren.

Vijfde plek

Ondanks de overwinning blijven de vrouwen van SC Heerenveen met tien punten uit acht wedstrijden op de vijfde plek in de eredivisie staan. De ploeg moet bij de eerste vier eindigen om in de kampioenspoule te kunnen eindigen. Momenteel staat ADO Den Haag nog op die felbegeerde vierde plaats, met dertien punten uit acht wedstrijden.