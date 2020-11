Piet Adema in It Polytburo: "Nieuwe Cambuurstadion loopt flinke vertraging op"

Nu projectontwikkelaar Wyckervest zich heeft teruggetrokken uit de nieuwbouw van het Cambuurstadion, loopt het hele plan flinke vertraging op. Dat zegt Piet Adema, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het WTC in Leeuwarden, één van de betrokken partijen. Na zeven jaar van plannen smeden lijkt het erop dat er rekening moet worden gehouden met jaren van vertraging, en dan moet er ook nog een nieuwe projectontwikkelaar gevonden worden. De naam van bouwbedrijven Dykstra Draaisma en Van Wijnen worden in dat verband genoemd. Is de conclusie dat het stadionplan zoals het er nu ligt, financieel niet uit kan?

