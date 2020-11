Vogelgriep in park Grou: zo'n twintig eenden en een pauw geruimd

Bij de eerste zieken eend begonnen bij Sabine Vriesema de alarmbellen al te rinkelen. Ze is vrijwilliger in het park. "We zitten in de tijd van het jaar dat de vogelgriep hard rond gaat. Bij de tweede zieke vogel zagen we eigenlijk alle symptomen die bij de griep horen. Toen hadden wij ons antwoord al."

Geen keuze

De medewerkers van het park hadden de zieke vogels al geruimd toen de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bekendmaakte dat de rest van de eenden ook geruimd moesten worden. "Voor alles wat al ziek is, heb je geen keuze meer. Er is geen genezing mogelijk."

Een volière vol met vogels in het park hoefde gelukkig niet geruimd te worden. Er waren al voorbereidingen getroffen om de griep buiten te houden.

"Het is stil"

Voor Vriesema voelt het onwezenlijk, nu de tamme muskuseenden ontbreken in het park. "Ik ben net nog een rondje door het park geweest, en het is wel echt stil. Het is leeg", vertelt ze.

Over nieuwe eenden wordt voorlopig niet nagedacht: "De winter is niet de tijd om na te denken over nieuwe beesten, vooral niet zolang de vogelgriep in het land is."