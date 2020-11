Ook volgend jaar wekelijks een kerkdienst bij Omrop Fryslân

De organisatie zal vanaf januari wel anders geregeld worden. Vanuit de werkgroep is Fryslân vanaf volgend jaar opgedeeld in twaalf regio's. In iedere regio wordt een kerk uitgezocht, waar dan een maand lang de kerkdiensten worden gehouden. In januari is dat de Trinitas-kerk in Heerenveen. Voorzitter Bert van der Meer van de protestantse kerk van Heerenveen zegt dat zijn kerk er veel zin in heeft, al is het ook spannend. In februari is Burgum aan de beurt. De kerken in de maanden erna zijn nog niet bekend.