Johnny Jansen over wedstrijd tegen RKC Waalwijk: "Ik ga niks veranderen"

Jansen: "Iedereen is goed terug gekomen van de interland periode. We hebben vandaag (vrijdag, red.) de coronatesten weer gehad. Morgen krijgen we daar de uitslag van en dat is altijd wel weer even spannend. Maar ervan uitgaande dat iedereen fit is, gaan we niets veranderen."

RKC Waalwijk

Nu de interlandperiode er weer op zit, kan de club de blik op de competitie richten. SC Heerenveen neemt het zondagmiddag om 16.45 op tegen RKC Waalwijk. Die ploeg staat 15e en heeft deze competitie nog maar één keer gewonnen.

Jansen: "We hebben de beelden van RKC bekeken. Ze willen graag van achteruit voetballen, dat geldt ook voor de keeper. Ze hebben dan misschien nog niet zoveel punten gehaald, maar ze spelen wel met 2-2 gelijk tegen Feijenoord. Dat is niet voor niks."