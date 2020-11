Judoka Natascha Ausma wacht in haar hotelkamer op EK Judo in Praag

Dat Ausma meedoet aan het EK in Tsjechië kwam als een verrassing. Na haar bronzen medaille bij de Grand Slam in Boedapest stond ze 41e op de wereldranglijst in de klasse tot 78 kilogram. Vanwege de blessure van Guusje Steenhuizen kwam Ausma echter in beeld.

Vorm bij Grand Slam doorzetten

Wanneer de scheidsrechter zaterdag 'hajima' zegt (wat betekent dat de wedstrijd begint), is Ausma er klaar voor. "Ik hoop dat ik mijn vorm van eind oktober kan doorzetten", vertelt ze aan de telefoon op haar hotelkamer. Het eerste obstakel op het EK voor Ausma is meteen een lastige tegenstander. Zaterdag neemt ze het op tegen Aleksandra Babintseva, de nummer 16 op de wereldranglijst en Ausma's tegenstander toen ze haar bronzen medaille pakte bij de Grand Slam in Boedapest. "Ik weet natuurlijk ook dat het geen makkelijke partij was. Het ging nog drie minuten in extra tijd door. Het zal dus opnieuw wel weer hard knokken worden", zegt Ausma zelfbewust.