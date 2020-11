Cambuur Sjoernaal: Koploper na Doetinchemse dubbelslag

SC Cambuur is weer koploper in de eerste divisie. De Leeuwarders wonnen donderdagavond met 2-0 van De Graafschap, dat op dat moment bovenaan stond. Het is een overwinning voor Cambuur in een moeilijke week, waarin duidelijk werd dat de bouw van het nieuwe Cambuurstadion in het WTC-gebied is stopgezet. In het Cambuur Sjoernaal het laatste nieuws daarover én over het sportieve natuurlijk.

Kijk hieronder naar een nieuwe uitzending van het Cambuur Sjoernaal: