Tientallen auto's bekrast in Heerenveen: "Pak dan pen en papier"

"Je schrikt er wel even van", zegt Buisman terwijl ze met een grote boodschappentas naar haar auto loopt. Het is niet de auto die beschadigd is. "Die auto is op dit moment weg voor controle. Dan zullen we zien hoe groot de schade is. Die zal denk ik niet meevallen. Iemand heeft met een scherp voorwerp het dak eronder gekrast en rondjes en strepen op de motorkap gemaakt."

Buisman heeft geen idee wie de daders kunnen zijn. "Zoiets gebeurt ook middenin de nacht of 's avonds. Dan zie je het niet. Je wordt er zo boos van. Ik dacht eerst dat het aan mij was gericht, maar toen zag ik op Facebook dat er veel meer mensen waren. Hier in de buurt valt het gelukkig mee, maar in hij of zijn heeft in meerdere straten toegeslagen."