Carbidploegen volop in voorbereiding voor de jaarwisseling

De animo voor het carbidschieten lijkt mede door het vuurwerkverbod in het hele land toe te nemen. Carbidschieten valt tot dusver niet onder de vuurwerkregels, en dus zou dat straks gewoon mogelijk moeten zijn. Piebe Jan Bijlstra hoopt er namens de carbidploeg uit Westergeest in ieder geval wel op.

"We hebben al contact gehad met de gemeente", vertelt Bijlstra. "We hebben toen een coronaplan gemaakt en ingeleverd. Dat is goedgekeurd, en wij hebben dus in principe een vergunning om te schieten. Als het van het Rijk ook mag dan."

Het carbidschieten is populair in het dorp. Er komen altijd veel mensen op af. "Ik zou eigenlijk niemand kunnen bedenken die er niet komt, zo mooi vinden de mensen het. Het leeft heel sterk in Westergeest."

Melkbussen

Het is nog even afwachten voor de carbidploegen. Maar Menno Wiersma uit Feanwâlden heeft het er wel al druk mee. Hij verkoopt sinds vorig jaar als hobby melkbussen. "Afgelopen week heb ik ze voor het eerst op Facebook gezet. Toen was er al veel animo voor, maar het is nu weer even wat rustiger. Maar straks met de kerstdagen, dan wordt het weer een gekke boel."