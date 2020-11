Provincie en waterschap klaar voor derde fase verbetering waterkwaliteit

De provincie en het waterschap hebben de plannen klaar voor de verbetering van de waterkwaliteit in Fryslân tussen 2022 en 2027. De plannen vormen de derde fase van de Kader Richtlijn Water die in 2009 begonnen is. De bedoeling hiervan is om de waterkwaliteit in de provincie te verbeteren en te beschermen, het waterpeil te beheersen en de biodiversiteit in het landschap te verhogen. Ook worden de gebieden waar de maatregels in genomen worden beter toegankelijk voor vissen, bijvoorbeeld door de aanleg van vistrappen.