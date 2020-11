Pieter Weening (39) stopt met wielrennen

"Ik houd van deze sport en van deze wereld, maar na 20 jaar op de weg neem ik nu rust", zegt Weening. "Ik ga nu thuis in Neerharen genieten van mijn leven met mijn vrouw en onze twee kinderen. Ik heb wel wat gedachtes en ideeën voor de toekomst, maar het is nu te vroeg om daar wat over te zeggen."

Weening, onder meer winnaar van een Touretappe in 2005, zat aan het begin van dit jaar zonder werkgever nadat Roompot-Charles was opgehouden. In juni keerde hij terug in het peloton. Hij kreeg een nieuw contract tot het eind van het seizoen bij Trek-Segafredo, de ploeg van onder anderen Bauke Mollema, Koen de Kort en de Italiaan Vicenzo Nibali.

Weening ging de Giro d'Italia in als knecht fan Nibali, maar hij moest al in de vijfde etappe afstappen als gevolg van een valpartij een dag eerder. De veteraan liep daarbij een hersenschudding op. Weening hoopte daarna de Vuelta te kunnen rijden, maar de dokter schreef hem absolute rust voor. "Toen kwam het besef dat het tijd was om op te houden. Niet mijn lichaam, maar mijn geest vertelde me dat."

Weening reed het grootste deel van zijn carrière voor de eerdere Raboploeg. Hij won in 2011 en 2014 een etappe in de Giro. In 2011 droeg hij vier dagen de roze leiderstrui.