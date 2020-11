Renovatie van de Friese Sluis bij Lemmer: "Het is geen kant-en-klaar Ikeameubel"

Robert van den Dool, de uitvoerder van het prjocet, vertelt dat het veel passen en meten is. "Vandaag kijken we of alles helemaal past, en we gaan hem ook wegen, kijken of de brug goed in balans is." Hij heeft echter goede moed: "We hebben alles goed uitgemeten, dus ik ga er ook van uit dat het past."

Geen Ikeameubel

Ook al is de sluis 'maar' twaalf weken gestremd, de voorbereiding heeft veel tijd gekost. "Er zit wel anderhalf jaar voorwerk in. Je hebt er ook mee te maken dat-ie in de jaren 40 gebouwd is, er zijn weinig berekeningen van bekend." De berekeningen die al wel bekend waren, moesten volgens Van den Dool bij veel verschillende instanties vandaan komen. "En er is natuurlijk ook nog een oorlog overheen gegaan, dus er zijn veel dingen die opnieuw op papier moeten worden gezet."

Dat de voorbereiding zoveel tijd kostte, was dus niet raar. "Het was geen kant-en-klaar Ikeameubel dat je zo van de plank kan pakken", zegt Van den Dool, "maar als het goed is, is dat het na deze renovatie wel."