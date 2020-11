Freedsmerk over Elfstedentocht: "We rijden 'm natuurlijk wel"

Sterk ijs of niet, deze winter krijgen we geen Elfstedentocht. Wiebe Wieling van de koninklijke vereniging was daar helder over. Onder deze omstandigheden kan het gewoon niet. Op de Leeuwarder vrijdagsmarkt snapten ze dat wel. "Het is jammer, maar natuurlijk wel te verwachten. Zo veel mensen komen daarop af, dat is niet verantwoord."