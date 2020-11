Rechter legt 12 jaar cel op voor moord op Chinese huurbaas in Leeuwarden

De dader zou de huurbaas om het leven hebben gebracht na een ruzie over het betalen van een huurachterstand. Na de moord zou hij bovendien geld hebben meegenomen uit het huis.

De politie vond het slachtoffer een paar dagen na zijn dood, nadat hij als vermist was opgegeven. Uit onderzoek bleek dat de verdachte na de dood van de huurbaas veel meer geld had dan daarvoor, terwijl hij al maanden geen officiële inkomsten had.

DNA

De politie vond ook DNA-materiaal van de dader op spullen rondom het lichaam en ook op een handschoen, schoonmaakmiddel dat is gebruikt om bloedsporen weg te poetsen en een pikhouweel.

Het is niet duidelijk of dat het moordwapen was, maar het staat wel vast dat het slachtoffer om het leven is gekomen doordat hij op zijn hoofd was geslagen. Het lichaam was daarna in twee afvalzakken gedaan en verstopt.