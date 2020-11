MVV niet vervolgd voor mogelijk discriminerende fan tegen Cambuur-speler Kallon

MVV bracht na de wedstrijd ook een verklaring naar buiten. "Middels camerabeelden is vast komen te staan dat de supporter inderdaad iets roept naar Kallon. Of het racistische opmerkingen zijn, waar de voetballer van spreekt, is niet door deze camera's die in de nok van het stadion hangen waar te nemen. In de media werd gesproken over spreekkoren van de MVV-aanhang. Dit is pertinent onjuist. Deze spreekkoren waren er niet en zijn ook door niemand waargenomen."

MVV kon het niet voorkomen

De KNVB zegt nu dat er inderdaad mogelijk discriminerende teksten zijn geroepen, maar MVV kon er niets aan doen: "De aanklager heeft geconstateerd dat een supporter van MVV zich mogelijk discriminerend heeft uitgelaten tegenover een speler van SC Cambuur, maar dat MVV dit niet had kunnen voorkomen. Daarnaast heeft MVV volledig meegewerkt aan het tuchtrechtelijk onderzoek."

Het niet vervolgen van MVV staat volgens de KNVB los van het treffen van verdere maatregels tegen individuele supporters.