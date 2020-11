Bouw vlot Sterke Yerke 4 begint in februari

Sinds 1974 zijn er drie, door een vriendengroep uit Leeuwarden zelfgebouwde, vlotten geweest. Sterke Yerke 3 is daarvan de bekendste. Dat sloeg in december 1979 bij Bonaire op de rotsen, na een oversteek van de Atlantische Oceaan, met als einddoel Curaçao. Onderweg werd er onderzoek gedaan naar olievervuiling in de Noordzee en de Atlantische Oceaan.

Het vierde vlot moet, net als zijn voorgangers, aandacht creëren voor vervuiling op zee. Sterke Yerke 4 wil het probleem van de 'plastic soup', grote verzamelingen afval op het water, in de Waddenzee onder de aandacht van de Nederlandse politiek en bevolking brengen. De bemanning zal niet zelf afval uit de zee halen. Hun doel is onderzoek doen en bewustwording creëren.

Dicht bij huis

Wilfred de Jong, één van de mede-initiatiefnemers, wees eerder al op het belang van zulk onderzoek, na de containterramp met het schip MSC Zoe. "De verzekeringsmaatschappij doet weer lastig, want er is geen nulmeting. Van alle vervuiling wordt gezegd: komt dat wel van ons?"

Voor de eerste twee jaar zal het vlot in de Waddenzee onderzoek doen, want, zoals de organisatie zelf zegt, kun je het beste dicht bij huis beginnen en daarna uitbreiden.