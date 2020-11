PVV Fryslân: provincie moet nieuwe zonneparken op landbouwgrond verbieden

Als het aan de PVV Fryslân ligt, komen er in de nabije toekomst geen nieuwe zonneparken op Friese landbouwgrond. De fractie wil dat de provincie deze eis vastlegt in de regels voor de aanleg van zonneparken, die volgende week in Provinciale Staten worden besproken. "Met deze eis behoed je het toekomstige Friese landschap voor de aanleg van grootschalige zonneparken op grond met een landbouw- of natuurbestemming", zegt fractievoorzitter Max Aardema.