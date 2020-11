Internationale belangstelling voor verkoop 700 schoolplaten in Deinum

"Ik was deze zomer thuis en het museum was dicht", vertelt Heeringa. "Dan begin je een beetje te rommelen en dan zeg je: wat veel dubbele platen. Toen bedacht ik om een verkoopdag te houden." En er zit veel moois tussen, zegt hij. "Het is onvoorstelbaar, van alles wat. Geschiedenis, scheikunde, schrijfplaten. Je kunt het zo gek niet bedenken."

Internationale belangstelling

Zaterdag gaan de dubbelingen in de verkoop. En er is internationale belangstelling: "Ik heb vragen uit Canada, Duitsland, België, Frankrijk. Toen maandag het bericht naar buiten kwam, belden ze overal vandaan: 'hebt u die plaat ook?' Mensen uit Canada hebben hier op school gezeten en vroegen of ik een van die platen had en wilde reserveren. Dus die stuur ik op."