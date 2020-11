Sherida Spitse maakt overstap naar Ajax

De 30-jarige Spitse begon haar carrière bij SC Heerenveen. Daarna speelde ze voor FC Twente en verschillende Noorse clubs. Spitse is ook recordinternational bij Oranje, waarmee ze in 2017 Europees kampioen werd.

"De reden om voor Ajax te kiezen, was omdat we niet meer honderd procent gelukkig waren in het buitenland", vertelt Spitse op de website van Ajax. "Vervolgens kwam deze optie voorbij. Ik ben zelf altijd fan van Ajax geweest. Om dan nu zelf het shirt te gaan dragen, is hartstikke mooi."