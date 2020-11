Noardeast stemt in met verkoop gemeentehuis onder boekwaarde; kort gedingen in aantocht

Negentien raadsleden stemden donderdag voor het voorstel, acht raadsleden stemden tegen. Verantwoordelijk wethouder Theo Berends: "De avond zelf vond ik goed verlopen qua sfeer, maar het heeft me wel erg beziggehouden de afgelopen weken moet ik zeggen. Ook gezien alle rumoer die er om gemeentehuis Kollum was."

Tegenstemmende coalitieleden

De coalitiepartijen stemden voor, behalve de VVD en raadslid Sjoerd Keizer van S!N. "Wij hebben niet tegen de verkoop gestemd, maar wel tegen het afboeken van de 127.000 euro", zegt fractievoorzitter Digna Ferwerda van de VVD. "We vinden dat wij niet inzichtelijk hebben wat de verdere kosten van deze verkoop met zich mee brengt."

De VVD heeft veel overleggen gehad, waarna de partij tot het besluit kwam om tegen te stemmen. "Wij zijn veel gebeld door mensen uit Kollum en omstreken, wij kunnen best voor een voorstel stemmen wat voor ons misschien moeilijk is. Alleen moeten we het altijd uit kunnen leggen en in dit geval kunnen wij het gewoon niet uitleggen."

Minder discussie

Raadslid Sjoerd Keizer van S!N stemde, na zijn stemverklaring gegeven te hebben, ook tegen, terwijl de rest van de partij voor stemde. "Als raadslid mag je ook een mening hebben. Het gaat mij om punt twee van het raadsvoorstel: de afboeking van 127.000 euro. Ik blijf erbij: eigenlijk vind ik het gewoon jammer dat ze de boekwaarde niet hebben gehanteerd. Dan hoefde je niets af te boeken en was er ook veel minder discussie geweest."

Alle oppositiepartijen, behalve GroenNOF, stemden ook tegen het voorstel. Fractievoorzitter Johan Lammering zei tijdens de stemverklaring dat hij geld niet leidend vond, maar mensen uit de gemeenschap. Daarom stemde hij voor het raadsvoorstel.

Kort gedingen in aantocht

In de aanloop naar de definitieve gunning heeft vastgoedondernemer Wim Bulten al een kort geding tegen de gemeente aangespannen. KMS Beheer uit Kollum stapt vermoedelijk ook naar de rechter. Beide partijen vinden dat de gang van zaken rondom de verkoopprocedure niet zijn gegaan zoals dat volgens hen hoort.

Over de kort gedingen die in aantocht zijn is wethouder Berends duidelijk: "Wij menen dat wij valide en voldoende argumenten hebben om te zeggen dat wij een zorgvuldig proces hebben doorlopen. Wij zullen dat ook aantonen in de rechtbank, als het zover komt."